Atlético-PR foca Libertadores e escala time misto na estreia do Brasileirão

A importante estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo contra o Bahia, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, não mobilizou totalmente o elenco e a comissão técnica do Atlético Paranaense. O principal foco do time está nesta quarta-feira, quando encara a Universidad Católica, no Chile, pela última partida do Grupo 4 da Copa Libertadores. E, para avançar às oitavas de final, necessariamente precisa do triunfo.

Assim, o técnico Paulo Autuori deve poupar alguns de seus titulares, como os zagueiros Paulo André e Wanderson. O defensor Thiago Heleno, o volante Deivid, o meia Carlos Alberto, o meia-atacante Felipe Gedoz e o atacante Pablo também são desfalques confirmados. Contratado do Corinthians, por outro lado, o meia-atacante Guilherme fará a sua estreia. Jonathan, recuperado, também está de volta.

“Vamos enfrentar uma equipe que vai praticar um bom futebol e será muito organizada, não tenho dúvidas disso. Nós temos que saber distribuir bem os jogadores, a carga de esforço e a recuperação deles”, afirmou o técnico do Atlético Paranaense. “Vamos equilibrar bem o esforço dos jogadores. É importante estrear bem no campeonato”.