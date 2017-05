Atlético-MG recebe a Ponte Preta com missão ‘imperativa’ de vencer no Brasileirão

O Atlético Mineiro entra em campo neste domingo contra a Ponte Preta, às 11 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, com uma missão “imperativa”: vencer ou vencer. O time, afinal, vem de uma sequência ruim e precisa se reabilitar para ganhar confiança.

Na última quarta-feira, de virada, o Atlético Mineiro foi surpreendido pelo Paraná por 3 a 2, fora de casa, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E, pelo Brasileirão, perdeu no último domingo para o Fluminense, em pleno Independência.

Como havia empatado o primeiro jogo por 1 a 1, contra o Flamengo, a equipe soma apenas um ponto e está na frustrante 15. colocação do Brasileirão. Uma situação que, na avaliação do técnico Roger Machado, precisa ser necessariamente revertida neste domingo.

“Já deixamos (pontos) diante do Fluminense”, lamentou o treinador. “Então, é imperativo e importante, no jogo de domingo, vencer e retomar o caminho das vitórias. Vencer dentro de casa é a nossa motivação e, no domingo, a gente vai buscar isso até o final”.

Mesmo com a sucessão de resultados ruins e com o elenco desgastado com a sequência de jogos, é provável que Roger Machado mantenha o time titular com Adilson, Rafael Carioca, Elias e Cazares formando o meio de campo, além de Fred e Robinho atuando mais adiantado. Já o zagueiro Felipe Santana deve seguir no lugar do contundido Leonardo Silva.