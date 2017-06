Atlético-MG ‘esquece’ Campeonato Brasileiro e poupa titulares contra Chapecoense

Mesmo depois do frustrante empate em casa com o Sport por 2 a 2, o Atlético Mineiro poupou seus titulares e irá entrar em campo com um time reserva neste domingo, às 19 horas, contra a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com uma difícil sequência nos próximos 10 dias – que inclui o Botafogo pelas quartas de final da Copa do Brasil, o Cruzeiro pelo Brasileirão e o boliviano Jorge Wilstermann, fora de casa, pelas oitavas da Copa Libertadores -, o técnico Roger Machado optou por poupar quase todos os seus titulares.

Sua decisão, inclusive, foi apoiada pela direção do Atlético Mineiro. “As decisões são tomadas de forma conjunta”, garantiu o treinador. “Tenho 100% de respaldo para tomarmos a decisão técnica que consideramos ser a mais apropriada para o momento”.

A única exceção será o volante Rafael Carioca, que iniciará como titular e formará o meio de campo com Roger Bernardo, Marlone, Otero e Valdívia. Com apenas 10 pontos, o Atlético Mineiro pode terminar a rodada na zona de rebaixamento se não derrotar a Chapecoense.

“O que eu desejo é que os jogadores que vem atuando menos possam vencer o jogo. Difícil mensurar o que vai acontecer coletivamente com apenas 20 minutos de treino, mas espero que seja uma equipe sólida e madura”, completou Roger Machado.