Atleta olímpica assaltada tenta recuperar bicicleta em Sorocaba

A atleta Priscilla Carnaval Stevaux, de 23 anos, que representou o ciclismo brasileiro nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 e no Campeonato Mundial de 2015, teve a bicicleta roubada nesta sexta-feira (23), em Sorocaba, interior de São Paulo. Três suspeitos foram presos com o carro e outros pertences da ciclista, mas a bicicleta não foi localizada. Em rede social, a atleta relatou o assalto e fez um apelo na tentativa de conseguir de volta sua bike, de valor não revelado.

Ela contou que foi abordada quando treinava, ao lado da Usina Cultural, na região central da cidade. “Apontaram a arma para meu irmão, eu e meu primo de 13 anos, roubaram meu carro (Voyage prata) e minha bike GW”, escreveu. “Muito triste, pois é sempre tão difícil para um atleta treinar nas condições que temos e ainda roubam o pouco que temos. Peço para quem souber ou ver a bike em algum lugar, que me informe para que eu possa recuperá-la.”

Até a manhã deste sábado, os apelos tinham mais de 400 compartilhamentos. A bicicleta seria usada no Campeonato Brasileiro de Bicicross, no início de julho, no Rio Grande do Sul, e no Mundial, no final do mês, em Rock Hill, na Califórnia, Estados Unidos.

A Polícia Militar abordou o carro roubado da atleta no Jardim Europa, zona sul da cidade. As quatro pessoas que estavam no veículo – dois rapazes de 18 e 21 anos e duas garotas menores de idade – foram detidas e reconhecidas pela vítima. Além do veículo, o iPhone e uma corrente tomados de Prisicilla foram recuperados. A bike não foi encontrada com eles. Na casa de um dos suspeitos, os policiais acharam drogas e uma arma, mas não localizaram a bicicleta. Os maiores foram autuados por roubo, tráfico de drogas, corrupção de menores e posse irregular de arma de fogo. As menores foram colocadas à disposição da Justiça.