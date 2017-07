Atentado suicida em campo de deslocados no Iraque deixa 14 mortos

Um atentado suicida em um acampamento de deslocados no oeste do Iraque deixou 14 mortos neste domingo, informaram uma autoridade policial e um médico.

O camicase que detonou seus explosivos em um acampamento na província iraquiana de Al-Anbar (oeste) também deixou 13 pessoas feridas, acrescentaram as fontes.

A maioria das vítimas era de mulheres e crianças, disse o médico. A fonte policial detalhou que entre os mortos havia também dois membros das forças de segurança, um deles com grau de capitão.

Nenhum grupo reivindicou até o momento a autoria do atentado, similar aos que o grupo jihadista Estado Islâmico (EI) realiza regularmente contra civis no Iraque.

Adnan Fayhan, chefe do conselho local de Al-Wafaa, onde o campo está situado, informou que neste domingo havia 110 pessoas no local.

“Todos os deslocados no campo serão trasladados a outro situado ao oeste de Ramadi (…) que é mais seguro e onde poderão receber mais ajuda” disse. Uma vez “que o traslado esteja concluído, este outro campo será fechado” acrescentou.

Na província iraquiana de Al-Anbar as forças leais a Bagdá já retomaram do Estado Islâmico as cidades de Faluja e Ramadi, mas os jihadistas ainda controlam zonas no oeste desse região.