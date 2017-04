Ataque com drone mata três supostos membros da Al-Qaeda no Iêmen

Um ataque com drone no sul do Iêmen, atribuído aos Estados Unidos, matou três supostos membros da Al-Qaeda neste sábado, informou um funcionário dos serviços de segurança iemenitas.

O ataque teve como alvo um carro que circulava na província de Shabwa, de acordo com a fonte, que não quis se identificar.

Desde que o presidente Donald Trump assumiu a presidência, em janeiro, os Estados Unidos intensificaram seus ataques aéreos contra a Al-Qaeda na Península Arábica (AQPA), considerada por Washington como o ramo mais perigoso do grupo extremista.

O Pentágono anunciou no dia 3 de abril ter realizado mais de 70 ataques contra alvos jihadistas no Iêmen desde 28 de fevereiro.