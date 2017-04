Assembleia do Rio concede medalha a João Doria

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), vai receber a Medalha Tiradentes, a maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). A iniciativa foi do deputado estadual André Corrêa (DEM). Outros dez deputados (três do DEM e os demais de PP, PSDB, PSDC, PMDB, PDT, PR e SDD) subscreveram o projeto, aprovado nesta quinta-feira (27) pela Alerj.

Ao justificar a condecoração, Corrêa afirmou que “Doria realiza um governo inovador e participativo, que serve de referência para modernizar e tornar mais eficiente a gestão pública”. O documento que acompanhou o projeto de lei também expõe um detalhado currículo do prefeito de São Paulo.

Dos 70 deputados, quatro votaram contra a concessão da homenagem: Waldeck Carneiro (PT), Zeidan (PT), Eliomar Coelho (PSOL) e Enfermeira Rejane (PCdoB). Outros nove, inclusive o presidente interino da Casa Legislativa, André Ceciliano (PT), se abstiveram.