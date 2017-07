Artistas são pendurados junto com lixo em ponte de Brasília em ação teatral

O Festival de Teatro Palco Giratório, do Serviço Social do Comércio (Sesc), promoveu hoje (8) uma intervenção urbana na Ponte JK, em Brasília, para chamar a atenção do público para questões ambientais.

Batizada de Dilúvio MA, a performance teve grandes redes em que artistas estavam em meio ao lixo, como se tivessem sido retirados do Lago Paranoá.

A intervenção é parte da programação da 20ª edição do Palco Giratório, que leva espetáculos teatrais às ruas e teatros do Sesc, gratuitamente, até 30 de julho.