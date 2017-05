Artistas lamentam ataque durante show de Ariana Grande

SÃO PAULO, 22 MAI (ANSA) – Após a confirmação de que ao menos uma bomba explodiu na Manchester Arena pouco após o fim do show da cantora norte-americana Ariana Grande, dezenas de artistas usaram as redes sociais para se manifestar sobre o ocorrido. A cantora Nicki Minaj, que já fez parcerias com Ariana Grande, se manifestou através de seu Twitter. “Meu coração está machucado pela minha irmã, Ariana, e por cada família afetada por esse evento trágico no Reino Unido. Vidas inocentes perdidas. Eu estou triste de ouvir isso”, disse a rapper e cantora norte-americana. O cantor Bruno Mars afirmou que “não há palavras para descrever o que sinto sobre o que aconteceu em Manchester”. “Eu não quero acreditar que o mundo em que a gente vive pode ser tão cruel”, postou ainda o cantor.

Já a cantora Pink escreveu que “meus pensamentos e orações estão com as pessoas em Manchester, a todos os afetados, a Ariana Grande e toda sua equipe”. Quem também usou as redes sociais foi Shawn Mendes, que destacou que foram “evento impensáveis” aqueles que aconteceram em Manchester. “Todo meu amor para as famílias afetadas”, destacou.

O grupo Fifth Harmony também fez uma postagem sobre o incidente.

“Acabamos de ver as notícias de Manchester…. nossos corações estão partidos. Orações para todos que estavam lá, suas famílias, Ari e todo a equipe”, escreveram as cantoras.

A cantora Halsey também usou as redes sociais para lamentar o incidente. “O que aconteceu em Manchester é absolutamente terrível. Rezando por todo mundo que foi afetado estar seguro e espero que Ariana esteja bem. Jesus”, postou.

Até o momento, 19 mortes foram confirmadas e ao menos 50 pessoas ficaram feridas na explosão. (ANSA)