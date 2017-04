Artistas lamentam a morte de Belchior nas redes sociais

Após a divulgação da notícia da morte do cantor e compositor Belchior, famosos usaram as redes sociais para se despedir do artista. Belchior morreu na noite do último sábado, 29, na cidade de Santa Cruz do Rio Grande do Sul, aos 70 anos.

O também cantor e compositor Guilherme Arantes publicou um texto em sua página do Facebook homenageando o amigo, o qual classificou como “o melhor letrista de canções transformadoras que já existiu”.

O cantor Fagner, amigo de Belchior, publicou em seu Instagram um vídeo interpretando a canção “Como nossos pais” com a hashtag “#DescanseEmPaz”. O cantor Leoni lamentou a morte do compositor, o qual afirmou que era seu ídolo da adolescência, e em seguida publicou um vídeo de Elis Regina interpretando a música “Como nossos pais”.

Filha de Elis Regina, a cantora Maria Rita também publicou uma homenagem nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, a artista escreveu alguns trechos da música “Como nossos pais”.

Humberto Gessinger, vocalista da banda Engenheiros do Havaí, publicou em sua página do Facebook um vídeo em que a banda interpreta a canção “Alucinação”, composta por Belchior em 1976.

Téo José também foi um dos famosos que publicou músicas em homenagem ao artista. Em seu Twitter, o narrador colocou vídeos das canções “A palo seco”, “Paralelas” e “Como nossos pais”.

O ator Bruno Mazzeo escreveu um trecho da mesma música publicada por Téo José e afirmou “Viva Belchior! Dos grandes! Salva de palmas”.

Gregorio Duvivier, ator e escritor, publicou uma imagem de uma mureta pichada com as palavras “Fora Temer volta Belchior (sic)”.

O apresentador Serginho Groisman escreveu em seu Twitter: “Estou triste com a morte de Belchior. Conheci nos anos 70 e suas músicas me lembram o inconformismo que o jovem deve ter. Cearense com orgulho.”

A atriz Nathalia Dill publicou uma foto no cantor em seu Instagram e trechos da música “A palo seco”.

Em seu perfil oficial no Facebook, o cantor Buchecha também lamentou a morte de Belchior, a quem chama de “mestre”.

O perfil da banda Jota Quest também lamentou no Facebook e decretou luto.

A apresentadora Sônia Abrão publicou mais de 10 músicas do cantor em seu Twitter e disse que ama o cantor.

Fãs também lamentaram a morte do cantor, que se tornou o assunto mais comentado no Twitter do Brasil e segundo mais comentado em todo o mundo.