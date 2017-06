Arthur Zanetti vê Pan de Especialistas como preparação para Mundial do Canadá

Arthur Zanetti voltará a participar de uma competição no Brasil – após conquistar a medalha de prata no Rio-2016 nas argolas – em uma seletiva para o Pan-Americano de Especialistas, que será disputado em agosto, no Peru. A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) adotou um novo código de pontuação, com notas mínimas por aparelho. Zanetti espera se adaptar ao novo sistema e utilizar a disputa como preparação para o Mundial do Canadá, em outubro deste ano.

“O objetivo de 2017 é o Mundial de Montreal, no Canadá, e vejo o Pan como preparação para pegar a nota de base, verificar no que melhorei após as duas etapas da Copa do Mundo e em que preciso melhorar. A gente tem de se adequar ao novo código de pontuação, as notas caíram bastante e os ginastas ainda estão se adaptando”, avaliou o ginasta.

Arthur Zanetti, que já competiu em duas etapas de Copa do Mundo – em Koper, na Eslovênia, e Osijek, na Croácia -, obtendo ouro nas argolas e dois quartos lugares no solo, garantiu estar em boa forma para os testes. “Na seletiva vou fazer argolas e solo também. As argolas são o meu aparelho principal, mas nas duas etapas de Copa do Mundo que fiz este ano fui finalista no solo. Estou conseguindo desenvolver bem este aparelho”, projetou o medalhista olímpico e campeão mundial.

O coordenador nacional de esportes da CBG, Marcos Goto, confirmou que o plano para Arthur Zanetti é mesmo prepará-lo para o Mundial de Montreal, mas ressaltou que o ginasta “não tem obrigação de ganhar nada porque já fez isso em todas as competições importantes do mundo”.

Marcos Goto também elogiou o novo esquema de avaliação da categoria. “A avaliação vai ser objetiva, vamos buscar os melhores atletas em cada aparelho. Eles têm um objetivo a ser atingido para estar na seleção e chegando à nota meta da seletiva terão condições de brigar por pódio no Pan-Americano”.

As provas serão realizadas nesta sexta-feira e sábado, em São Bernardo do Campo (SP). Mas a seletiva final que determinará o grupo de atletas que representará o País no Canadá será o Campeonato Brasileiro, de 4 a 6 de agosto, em São Paulo.