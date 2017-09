Arroz: empresas brasileiras participam de feira no Peru

São Paulo, 15 – Com o objetivo de ampliar mais ainda as exportações de arroz para o Peru, o Brasil participará entre 27 e 29 de setembro da feira Expoalimentaria, em Lima, por meio do projeto Brazilian Rice. Entre janeiro e julho, o Brasil ampliou em 20% seu faturamento com as vendas do cereal para o Peru em relação a igual período do ano passado, somando US$ 22 milhões, informou em nota o projeto.

Desenvolvido pela Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz) e pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), o Brazilian Rice levará ao evento nove empresas e uma série de ações para promoção de vendas e imagem.

A expectativa, segundo a nota, é que o setor orizícola brasileiro angarie até US$ 15 milhões em negócios na feira ao longo dos próximos 12 meses. “Teremos ações de demonstração de cocção de arroz e degustação, quando os compradores poderão atestar in loco os atributos que diferenciam o produto do Brasil no mercado internacional”, destaca o gerente do Brazilian Rice, Gustavo Ludwig.

As nove empresas do setor de arroz participantes da Expoalimentaria serão Josapar, SLC Alimentos, Broto Legal Alimentos, Nelson Wendt Alimentos, São João Alimentos, Expoente, Guacira Alimentos, Trevisan Alimentos, Arrozeira Pelotas.