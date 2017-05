Ariel Cabral treina e está perto de voltar ao Cruzeiro após se recuperar de lesão

O meio-campista Ariel Cabral foi uma das novidades na sessão de treinos do Cruzeiro nesta quarta-feira na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. O argentino está recuperado de um trauma sofrido na região pélvica que o tirou do time em jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil, no dia 13 de abril, em São Paulo, vencido pelos mineiros por 2 a 0.

O jogador participou normalmente, junto com o restante do grupo, do trabalho comandado pelo técnico Mano Menezes. A atividade começou um treino físico, seguido de um treinamento técnico. Logo depois, foi feito um trabalho tático.

O treinador escolheu os seguintes atletas como titulares: Fábio; Lucas Romero, Dedé, Léo e Diogo Barbosa; Henrique, Hudson, Rafinha e Alisson; De Arrascaeta e Ramón Ábila. Os reservas foram escalados com: Rafael; Lennon, Kunty, Nonoca e Fabrício; Ariel Cabral, Lucas Silva, Bryan e Alex; Raniel e Rafael Marques – o meia-atacante, que assinou contrato nesta quarta-feira, marcou um dos gols do time reserva na derrota por 3 a 2 para os titulares.

A sessão de treinos foi acompanhada por Toninho Cerezo, ex-jogador do Cruzeiro – com passagens por São Paulo, Sampdoria, Roma e Atlético Mineiro -, que realiza um estágio de duas semanas no clube.

O Cruzeiro tem a semana livre para trabalhar visando o próximo compromisso da equipe. Neste domingo, o time enfrenta o Sport, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois deste confronto, Mano Menezes terá outro período de uma semana para trabalhar o elenco, pois o Cruzeiro jogará somente no dia 28, no domingo seguinte, contra o Santos, em jogo marcado para o estádio da Vila Belmiro, em Santos, válido pela terceira rodada do Brasileirão.