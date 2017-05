Arana diz não ter pressa de ir para Europa e sonha com Barcelona ou Real Madrid

A boa fase de Guilherme Arana no Corinthians tem despertado interesse de clubes do exterior para a próxima janela de transferências. O time alvinegro, no entanto, não pretende negociar o lateral-esquerdo até o fim do Campeonato Brasileiro, em dezembro. Apesar do desejo de jogar na Europa, ele quer esperar o momento certo e mostra paciência.

“Não tenho pressa, estou numa grande fase no Corinthians. Ambiente muito bom, minha segunda casa, sou muito feliz. Enquanto estiver aqui, vou honrar essa camisa com muito orgulho”, afirmou Guilherme Arana. E disse ainda: “Minha cabeça é só no Corinthians, deixo para meus empresários e para a diretoria. Se ficar aqui até dezembro, pode ter certeza que foi correr até o fim. Amo essa camisa e sempre sonhei em atuar e ganhar títulos com ela”.

Se puder escolher o destino, Guilherme Arana não esconde o desejo de atuar no futebol espanhol. “Sempre sonhei em jogar na Espanha, no Barcelona ou no Real Madrid. São os times que sempre joguei no videogame, quem sabe um dia posso atuar com a camisa de um dos dois. Está cedo, tem grandes laterais lá. É manter os pés no chão e trabalhar forte, as coisas vão acontecendo naturalmente”.

O nome do lateral-esquerdo foi cogitado em uma negociação com o Bordeaux, da França, para ajudar no acerto pela permanência do zagueiro Pablo, emprestado ao Corinthians até o fim do ano. Amigo de Malcom, que também atua no time francês, Guilherme Arana diz que não conversa com o ex-companheiro de clube sobre a possibilidade de transferência.

“Eu e Malcom trocamos ideia de amigos. Ele está de férias aqui no Brasil, já nos encontramos. Nesse aspecto de Bordeaux, ele nem comenta. Só fala que está feliz lá e desejo toda a sorte para ele”, disse o lateral-esquerdo corintiano.

Guilherme Arana, que foi campeão brasileiro na reserva de Uendel em 2015, assumiu o posto de titular absoluto na campanha do título paulista e, aos 20 anos, é um dos destaques do time do técnico Fábio Carille. Além disso, o lateral-esquerdo é líder de assistências na equipe, com seis.