Arábia Saudita e Rússia propõem estender cortes na produção de petróleo até 2018

Os ministros de Energia da Arábia Saudita e da Rússia defenderam nesta segunda-feira que os atuais cortes na oferta dos maiores produtores de petróleo do mundo sejam estendidos por nove meses, até o fim de março de 2018, a fim de estabilizar o mercado da commodity e reduzir os estoques globais de petróleo para seu nível médio em cinco anos.

Em comunicado divulgado após reunião na cúpula do grupo dos 20 países mais industrializados (G-20) na China, os ministros disseram que irão consultar outros países sobre a necessidade de prorrogar os cortes na produção.

No fim do ano passado, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e a Rússia, em conjunto com outros países que não pertencem ao cartel, fecharam acordos para reduzir a produção em cerca de 1,8 milhão de barris por dia ao longo do primeiro semestre deste ano. Nos últimos meses, os pactos ajudaram a impulsionaram os preços do petróleo, que vinham acumulando perdas desde meados de 2014.

“Os ministros expressaram otimismo de que um círculo mais amplo de países verá o benefício da estabilização dos mercados de petróleo e irá se juntar aos esforços (de cortes na produção)”, afirmou o comunicado, referindo-se ao ministro de Energia saudita, Khalid al-Falih, e ao colega russo de mesma pasta, Alexander Novak. Fonte: Dow Jones Newswires.