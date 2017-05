Apple, primeira empresa que ultrapassa US$ 800 bi em valor de mercado

A Apple se tornou nesta terça-feira a primeira empresa a superar os 800 bilhões de dólares em valor de mercado e logo deve ultrapassar um trilhão de dólares, estimou um analista financeiro.

A ação da Apple subiu 0,63%, a 153,97 dólares, fazendo o valor da companhia chegar aos inéditos 802,2 bilhões de dólares.

Ao longo do ano, a ação da Apple subiu 3%.

A empresa se beneficia da ansiedade do mercado pelo novo iPhone, cujo lançamento está previsto para setembro. O smartphone que começou a ser vendido há 10 anos revolucionou a telefonia móvel.

O analista Brian White disse que a ação da Apple deve subir rapidamente para 202 dólares. Com esse valor, a Apple teria uma capitalização de 1,5 trilhão de dólares.

Grandes investidores como Warren Buffet, que possui 2,5% das ações da Apple, dizem ter sólidas expectativas sobre o futuro da companhia.

Analistas relativizaram o fato de que no primeiro trimestre do ano as vendas do iPhone, que representam 63% de suas receitas, diminuíram. Para os especialistas, o mercado está à espera do novo modelo iPhone.

“As ações da Apple estão entre as mais valorizadas do mundo”, disse White.