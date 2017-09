Apple apresenta 3 novos modelos de iPhone

NOVA YORK, 12 SET (ANSA) – Em um dos eventos tecnológicos mais esperados do ano, a Apple anunciou nesta terça-feira (12) três novos modelos do celular iPhone e celebrou o sucesso de outros dispositivos, como o Watch e a TV 4K.

Durante o evento, o CEO da empresa, Tim Cook, apresentou os novos iPhone 8 e iPhone 8 Plus – com preços a partir de US$ 699 e US$ 799, respectivamente. Os produtos estarão a venda a partir do dia 22 de setembro.

Os modelos terão capacidade de armazenamento a partir de 64Gb e 256Gb e apresentam a possibilidade de carregamento sem fio.

“Poucos dispositivos na história tiveram um impacto como o iPhone. Ele mudou a forma como falamos, como trabalhamos e como nos comunicamos”, disse Cook ao anunciar as novidades.

Quase ao fim do evento, o CEO anunciou ao público presente no Teatro Steve Jobs que “há mais uma coisa”. Logo, as imagens mostraram o novo iPhone X, criado para celebrar os 10 anos do lançamento do 1º celular da marca.

O aparelho tem 5,8 polegadas, sem o famoso botão inicial e com a capacidade de reconhecimento facial. O aparelho é resistente à água e à poeira e conta com a tecnologia Oled. Outro destaque são os “Animojis”, um reconhecimento facial que permite que animais representem os gestos humanos.

– Outros produtos: Durante o anúncio, Cook destacou o sucesso do relógio Apple Watch, que está “crescendo enormemente” e que “superou o Rolex” nas vendas. O novo modelo será mais independente do iPhone porque conta com conectividade de um celular.

Já a Apple TV 4k também “mudou de categoria” e vem mais cheia de recursos para “melhorar a experiência da TV”. Segundo a marca, a televisão terá “a melhor qualidade de imagem da história”.

