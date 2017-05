Após um bebê e uma separação, Janet Jackson retoma sua turnê

A estrela do pop Janet Jackson anunciou na segunda-feira em uma mensagem aos seus fãs que retomará sua turnê, que interrompeu durante um ano e meio para formar uma família.

Após adiar shows várias vezes, a irmã de Michael Jackson anunciou em março de 2016 a interrupção da sua turnê “Unbreakable” (“Inquebrantável”), e pouco depois divulgou que estava grávida.

No início do ano, Janet deu à luz um menino, Eissa, e recentemente se separou do seu marido, o catariano Wissam Al Mana, com quem se casou em 2012.

Em uma mensagem na internet dirigida aos seus fãs, a cantora de 50 anos expressou sua felicidade por ser mãe, confirmou a separação do marido e anunciou a realização de 56 shows na América do Norte antes do final do ano.

“Sim, me separei do meu marido, estamos ante os tribunais e o resto está nas mãos de Deus”, apontou.

Na mensagem, Janet Jackson indicou também que vai mudar o nome da turnê, de “Unbreakable”, como seu álbum de 2015 – o primeiro que lançou após a morte do irmão Michael, em 2009 – para “State of the World” (“Estado do mundo”).

“Não é sobre política. É sobre as pessoas, o mundo e justamente o amor”, explicou.

Janet voltará aos palcos em 7 de setembro em Lafayette, Luisiana (sul), e está previsto que sua nova turnê seja concluída em 17 de dezembro em Atlanta.