Após treino em Guayaquil, Levir confirma Thiago Ribeiro como titular do Santos

O Santos está confirmado para a partida desta quarta-feira contra o Barcelona, do Equador, às 21h45 (de Brasília), no estádio Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, pela rodada de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Após o treino de reconhecimento do gramado, nesta terça, o técnico Levir Culpi deu entrevista coletiva e garantiu a escalação do atacante Thiago Ribeiro no time titular.

“Como ele terminou a partida lá (contra o Corinthians, no último domingo), vai iniciar aqui. É a única modificação. Thiago (Ribeiro) tem um currículo, muito experiente, completamente do bem. Não vem jogando com brilho, mas é muito importante, teve participações muito efetivas. Pode jogar muito bem. A confiança é total nele”, disse Levir Culpi, ainda no gramado.

Thiago Ribeiro jogará contra o Barcelona-EQU no lugar do colombiano Jonathan Copete, que nem viajou para o Equador por causa de uma mialgia no músculo adutor da coxa esquerda, sofrida no clássico contra o Corinthians.

Na atividade realizada nesta terça-feira, o técnico santista não quis saber de treino tático. Apenas algumas jogadas de bola parada e o tradicional rachão, sem divisão entre reservas e titulares. “É uma tradição muito grande (o rachão). Quando se aplica demais, não se resolve nada, às vezes é preciso relaxar, levar as coisas mais levemente. Fizemos uma palestra antes de vir para cá, analisamos os times, estudamos, fizemos tudo. Agora é relaxar. Se concentração desse certo, time do presídio ganharia todos os jogos”, disse Levir Culpi, mostrando o seu bom humor e arrancando risos dos jornalistas.