Após terremoto, federação adia rodada do fim de semana do Campeonato Mexicano

A Federação Mexicana de Futebol anunciou nesta quarta-feira o adiamento da rodada do fim de semana do Campeonato Nacional. O motivo é o forte terremoto que atingiu o país na última terça-feira e deixou mais de 200 mortos. A entidade explicou que confirmará em breve as novas datas e horários das partidas que seriam realizadas no sábado e no domingo.

“Convocamos toda a torcida do futebol mexicano a colaborar com os afetados pelo terremoto atendendo aos centros de apoio, às indicações de instituições como a Cruz Vermelha Mexicana e estando atentos às redes sociais para saber as necessidades de nossos irmãos atingidos”, pediu a entidade.

A federação informou que não apenas os jogos do Campeonato Mexicano profissional estarão adiados, mas também os do sub-20, sub-17 e sub-15, além do futebol feminino. A decisão foi tomada em comum acordo com a liga de futebol do país, responsável pela competição.

O abalo de 7,1 graus na escala Richter foi registrado na última terça no país. Até o início da tarde desta quarta, o número era de 225 mortos em Morelos, Puebla e Estado do México. O terremoto causou cortes no fornecimento de energia, vazamento de gás, interrupção no serviço de telefonia e a suspensão do funcionamento do metrô, além de danos em diversas construções.

Os confrontos que aconteceriam neste fim de semana e acabaram adiados no Campeonato Mexicano são: Puebla x Monterrey, Atlas x Monarcas Morelia, Lobos BUAP x Tijuana, Querétaro x Cruz Azul, Tigres x Veracruz, Pachuca x Toluca, América x Chivas, Pumas x León e Santos Laguna x Necaxa.