Após semana turbulenta, Flamengo blinda Zé Ricardo em busca de reação contra Avaí

O Flamengo foi do paraíso ao caos em menos de uma semana. E, para buscar um pouco mais de serenidade no Campeonato Brasileiro, os jogadores têm buscado blindar o técnico Zé Ricardo para o duelo deste domingo, às 16 horas, na Ressacada, em Florianópolis, pela sexta rodada.

A pressão sobre o treinador – e também sobre o goleiro Alex Muralha – aumentou exponencialmente após a derrota para o Sport, quarta-feira, pelo Brasileirão, resultado que manteve o Flamengo com apenas seis pontos, brigando na parte inferior da tabela.

E a torcida, eufórica no início da semana após a contratação do meia Everton Ribeiro, a ponto de lotar o Aeroporto Santos Dumont, mudou drasticamente de ânimo após a derrota e foi protestar durante o treino de sexta. Sobrou, assim, para o treinador, algo que o zagueiro Juan tentou amenizar.

“Acontece com o Zé algo parecido com o que acontece com o Muralha. Treinador que levou o time ao terceiro lugar, campeão carioca invicto…”, defendeu o zagueiro. “Também tivemos decisões atrás de decisões em um mês turbulento, passamos ilesos até tomarmos um gol que nos custou caro (na eliminação da Libertadores). Mas o trabalho dele levou o Flamengo ao patamar que o Flamengo tem hoje, elevou o nível de vários jogadores.”

A derrota na quarta-feira, contudo, deve custar a posição de alguns jogadores. O próprio Alex Muralha pode perder o posto para Thiago. Já o volante Rômulo e a jovem relação Vinícius Júnior podem ganhar uma vaga no duelo com o Avaí.