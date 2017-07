Após quatro derrotas seguidas, Chapecoense busca reabilitação contra o Fluminense

Após quatro derrotas seguidas, a Chapecoense mais do que nunca precisa se recuperar em partida que fecha a 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time do técnico Vagner Mancini enfrenta o Fluminense, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), nesta segunda-feira, às 20 horas.

Depois de um bom início na competição, a Chapecoense caiu de rendimento e vem de derrotas para Botafogo, por 1 a 0, Flamengo, por 5 a 1, e Atlético Mineiro, por 1 a 0, além de ter perdido o jogo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana para o Defensa y Justicia, na Argentina, também por 1 a 0.

Para esta partida, Vagner Mancini não pode contar com o lateral-direito Apodi, um dos jogadores que vem se destacando mesmo na fase ruim do time. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, ele deve dar lugar a Diego Renan. Quem também está suspenso é o zagueiro Victor Ramos. Luiz Otávio e Douglas Grolli são os favoritos para formar dupla de zaga com Luiz Otávio.

“Este jogo é muito importante para nós porque uma vitória pode dar a tranquilidade necessária para retomarmos o caminho. Mas o mais importante é mostrar que o grupo assimilou o mau momento que estamos vivendo e dar a vida dentro de campo para deixar essa situação. Quando estivermos afinados, as vitórias virão por consequência”, analisou Vagner Mancini.