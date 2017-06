Após perder técnico para Inter de Milão, Roma contrata Di Francesco

Após perder o técnico Luciano Spalletti para a Inter de Milão, a Roma anunciou nesta terça-feira a contratação de Eusebio Di Francesco, ex-jogador do clube no fim da década de 90. O treinador de 47 anos assinou contrato de duas temporadas com o vice-campeão italiano.

Sem experiência em times de maior relevância no futebol italiano, Di Francesco vem de uma longa passagem pelo Sassuolo, equipe que comandou entre 2012 e 2017. Antes comandou Lecce e Pescara. Como jogador, foi campeão italiano na temporada 2000/2001, justamente vestindo a camisa da Roma. Atuava como meio-campista.

“Estou extremamente feliz por poder voltar ao Roma para treinar um clube que sempre significou muito para mim. Sou grato ao presidente [Jim] Pallotta e aos diretores por esta oportunidade”, declarou o novo técnico do time italiano. “Vou dar tudo que eu puder para ter certeza de que este time obtenha os resultados que mereça.”

“Quando sentamos para conversar sobre o candidato ideal para comandar a Roma, queríamos alguém que podia vir e tirar o melhor dos jogadores do nosso time e também extrair jovens talentos da nossa base”, afirmou o presidente do clube, Jim Pallotta.

REFORÇO PARA O ELENCO – Não foi somente a comissão técnica que contou com novidades nesta terça. O time ganhou o reforço do zagueiro Hector Moreno. O experiente jogador, que costuma defender a seleção do México, foi contratado junto ao PSV Eindhoven por 6 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões). Ele assinou contrato de quatro anos com a equipe italiana.