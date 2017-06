Após perder Pottker, Guto Ferreira demonstra preocupação com desgaste no Inter

O técnico Guto Ferreira demonstrou preocupação com os três desfalques do Internacional para o duelo contra Santa Cruz neste sábado, às 16h30, no estádio Arruda, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista coletiva concedida nesta sexta, o treinador admitiu que avaliará o desgaste físico de todo o elenco para tentar evitar novas lesões. “Temos uma série de partidas, uma em cima da outra, então temos de avaliar como cada jogador está para não acontecer o que aconteceu com o Cuesta e agora com o Pottker”, comentou.

Os dois atletas citados tiveram lesão muscular. O primeiro já voltou à equipe, mas Pottker é uma das baixas para o duelo de sábado. D’Alessandro e Fabinho são os outros desfalques, mas por conta do terceiro cartão amarelo.

Por conta dessa preocupação, Guto Ferreira não quis confirmar os titulares para a partida. “Temos a possibilidade de preservar a equipe ou mexer o mínimo possível. Dependerá do que colocaremos em campo. Será uma estratégia que guardarei para amanhã. Quem assistir, verá o que faremos”, despistou.

O Inter tem a possibilidade de entrar para o G4 da Série B em caso de vitória. O time colorado entrará em campo para enfrentar um adversário que possui os mesmos 12 pontos na classificação. Na última rodada, a equipe pernambucana bateu o Ceará por 3 a 1, de virada, no estádio do Castelão, em Fortaleza.