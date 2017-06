Após perder maioria, May decide manter ministros no governo

LONDRES, 9 JUN (ANSA) – Após ter perdido a maioria absoluta que tinha na Câmara dos Comuns, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou nesta sexta-feira, dia 9, que manterá no governo os principais ministros do seu gabinete. De acordo com comunicado divulgado pelo Downing Street, Boris Johnson continuará na pasta de Relações Exteriores do país e Amber Rudd ainda estará no cargo de ministra do Interior. Além disso, outros políticos também serão mantidos na nova administração, como o ministro do Tesouro, Philip Hammond; o de Defesa, Michael Fallon; e o responsável pelas negociações da saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit), David Davids.

(ANSA)