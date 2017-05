Após novo treino fechado, Ceni relaciona 24 jogadores para partida do São Paulo

O técnico Rogério Ceni comandou na tarde deste domingo, no CT da Barra Funda, o último treino do São Paulo para o jogo contra o Avaí, às 20 horas desta segunda-feira, no Morumbi, onde será encerrada a segunda rodada deste Campeonato Brasileiro.

A atividade foi fechada, sem a liberação para entrada de jornalistas, e depois do treinamento o comandante relacionou 24 jogadores para o confronto. Com a sua equipe vinda de três eliminações seguidas, sofridas no Paulistão, na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, o comandante optou pelo mistério antes do duelo com o time catarinense, pois também já havia fechado o treino realizado no último sábado.

A crise do São Paulo aumentou com a derrota para o Cruzeiro na estreia do Brasileirão, no Mineirão, e agora a equipe tentará dar uma resposta aos seus torcedores neste primeiro jogo no Morumbi nesta edição da competição nacional.

Para o confronto com o time de Florianópolis, o São Paulo terá quatro desfalques: Wesley (estiramento no músculo posterior da coxa direita em decorrência de uma pancada), Araruna (se recupera de um estiramento no músculo adutor da perna esquerda), Wellington Nem (artroscopia no joelho esquerdo) e Morato (cirurgia para reconstrução dos ligamentos colateral medial e cruzado posterior do joelho direito).

Confira a lista de relacionados para o jogo desta segunda-feira:

Goleiros: Denis e Renan Ribeiro.

Laterais: Bruno, Buffarini, Edimar e Junior Tavares.

Zagueiros: Rodrigo Caio, Lucão, Lugano e Maicon.

Volantes: João Schmidt, Thiago Mendes, Jucilei e Éder Militão.

Meias: Cícero, Cueva, Thomaz, Lucas Fernandes e Shaylon.

Atacantes: Chavez, Lucas Pratto, Gilberto, Luiz Araújo e Marcinho.