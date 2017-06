Após novo revés, Dorival diz que resultados positivos são ‘questão de tempo’

Depois de três derrotas e apenas uma vitória do Santos no Campeonato Brasileiro, o técnico Dorival Júnior reconhece o momento ruim do time e criticou as oscilações da equipe nas últimas partidas do torneio. Neste sábado, a equipe perdeu para o Corinthians por 2 a 0, no Itaquerão, pela quarta rodada da competição, com gols marcados no segundo tempo do clássico, depois de uma primeira etapa equilibrada.

“Quem vê (somente) o primeiro tempo contra o Corinthians, acaba até questionando o resultado. Fizemos um primeiro tempo bom, mas o segundo ruim. No domingo passado (contra o Cruzeiro), foi o inverso. Essas oscilações comprometem”, disse o treinador, em entrevista coletiva depois da derrota no Itaquerão.

Dorival negou que a derrota possa pressionar sua situação como comandante do clube e espera resultados melhores nas próximas rodadas. “Acredito e confio no trabalho que está sendo desenvolvido. É questão de tempo para que os resultados aconteçam. Sempre que tem derrota é natural que a responsabilidade recaia sobre o treinador”.

A derrota fez o Santos ficar na 15ª posição na tabela de classificação do Brasileirão depois dos resultados deste sábado, com apenas três pontos conquistados, e sob o risco de entrar na zona de rebaixamento na sequência da rodada. Na quarta-feira, a equipe recebe o Botafogo no Pacaembu, em São Paulo, às 21 horas, pela quinta rodada do torneio nacional.