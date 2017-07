Após mais um pênalti defendido, Carille pede Cássio na seleção brasileira

Depois de defender o pênalti cobrado pelo atacante Lucca, da Ponte Preta, neste sábado, no triunfo por 2 a 0 no Itaquerão, o goleiro Cássio completou seis jogos seguidos sem sofrer gols no Campeonato Brasileiro. É a maior marca individual do goleiro na história da competição.

Na partida contra o Grêmio, que foi considerada a primeira decisão do torneio por envolver os dois líderes, duas rodadas atrás, o corintiano já havia defendido a penalidade de Luan, garantindo a vitória por 1 a 0. Esse retrospecto, na visão do técnico Fabio Carille, já justifica uma convocação de Cássio para a seleção brasileira.

“Ele está fazendo por merecer. Nosso país tem ótimos goleiros e ele está entre eles. O Cássio não é importante só de agora, é desde 2012. Ano passado teve uma caída, mas voltou centrado e está sendo muito importante, principalmente para os jovens”, afirmou o treinador em entrevista coletiva após a vitória do Corinthians por 2 a 0 neste sábado.

Na opinião do goleiro, os recordes estão sendo conquistados em função da atuação coletiva. O Corinthians soma 26 jogos sem perder. “Esses números que estão acontecendo por causa da atuação de todos. A equipe dá suporte. Esse tempo sem tomar gol é fruto do trabalho da equipe. Ficamos felizes”, afirmou o goleiro.

Segundo o goleiro, o segredo de uma defesa de pênalti é aguardar até o último instante para saltar. “Estou esperando o máximo possível para tomar a decisão. Fico feliz por ter pego esses pênaltis nos últimos jogos”, disse Cássio.