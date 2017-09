Após Irma, Caribe se prepara para chegada do furacão Maria

Recentemente devastadas pelo Irma, as ilhas do Caribe se preparavam para a chegada, nesta segunda-feira (18), de um novo furacão, Maria, que pode ganhar força e causar danos consideráveis.

Maria se transformou em um furacão no domingo, enquanto se dirigia para o leste do Caribe com ventos de até 150 km/h, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC, sigla em inglês) dos Estados Unidos.

Na manhã desta segunda-feira, o olho desse furacão de categoria 2 (de um máximo de 5) estava 160 km a leste da Martinica, dirigindo-se a uma velocidade de cerca de 20 km/h para o oeste-noroeste.

Os alertas e as recomendações foram elevados em várias ilhas do Caribe, que ainda não se recuperaram do devastador furacão Irma no início de setembro.

O NHC soou o “aviso de furacão” para Guadalupe, Dominica, São Cristóvão e Névis, Montserrat e Martinica, além de emitir uma “vigilância de furacão” para Porto Rico, Vieques e Culebra.

Além disso, advertiu que Maria pode produzir “uma perigosa tempestade e ondas grandes e destrutivas”, as quais elevariam os níveis do mar entre 1,2 e 1,8 metro, em sua passagem pelas ilhas de Sotavento. O furacão Maria deve atingir essa localidade nesta segunda à noite.

As autoridades francesas lançaram um “alerta vermelho” para ciclones para a ilha da Martinica antes da chegada do furacão, o que deve acontecer em torno de meio-dia (13h de Brasília).

A ilha francesa de Guadalupe também foi colocada em “alerta vermelho” para ciclone a partir do meio-dia.

Em nota, a prefeitura local pediu que “as pessoas não se desloquem, busquem abrigo, seja em casa, seja em um lugar seguro, e que relatem as condições climáticas por rádio”.

O serviço meteorológico francês Météo France advertiu que “não exclui que Maria alcance a categoria 3 quando passar por Guadalupe” e assegurou que “essa ameaça deve ser levada muito a sério”.

“Météo France espera ondas de até dez metros, ventos violentos de 150 km/h a 180 km/h, rajadas de até 200 km/h, chuvas pesadas de até 400 mm por local e que continuarão durante todo o dia na terça-feira”, anunciou a agência.

Na Martinica, as autoridades ressaltaram que “este fenômeno meteorológico pode se traduzir em inundações”.

As autoridades informaram que as ilhas de Saint Martin e St. Barts ainda estão sob alerta amarelo.

Barbuda foi dizimada pelo furacão Irma nos dias 5 e 6 de setembro, quando foi a primeira ilha do Caribe a receber este ciclone de categoria 5.

Irma deixou cerca de 40 mortos no Caribe antes de atingir a Flórida, onde pelo menos 20 pessoas morreram.

Depois de ser acusado de falhar na prevenção durante a passagem do Irma, o ministro francês do Interior, Gérard Collomb, anunciou no domingo (17) que enviará cerca de 110 militares da Defesa Civil.

Um segundo furacão, José, também está ativo no Atlântico e desencadeou alertas de tempestades tropicais para o nordeste dos Estados Unidos.

burs-mf/ol/dg/meb/acc/mr/tt