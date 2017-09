Após evitar Brasil,Netanyahu pode se reunir com Temer nos EUA

BRASÍLIA, 15 SET (ANSA) – Após ignorar o Brasil durante a visita que fez à América Latina, o premier israelense, Benjamin Netanyahu, pode se reunir com o presidente Michel Temer durante os dias em que as Nações Unidas fazem sua Assembleia Geral, na próxima semana.

Segundo informações do jornal “O Globo”, o encontro ocorreria durante uma jantar na próxima segunda-feira (18). O encontro está sendo oferecidos pelo presidente norte-americano, Donald Trump, e que deve contar ainda com os líderes de Colômbia e Argentina.

Até o momento, nada foi confirmado oficialmente.

Netanyahu fez, durante esta semana, a primeira viagem da história de um premier israelense pela América Latina. Ele se reuniu com Mauricio Macri na Argentina, com Juan Manuel Santos na Colômbia e com Enrique Peña Nieto no México. De acordo com o embaixador de Israel, Yossi Shelley, “no momento em que foi decidido que ele visitaria a América Latina, a agenda política no Brasil era diferente e, quando as coisas se estabilizaram, não havia mais tempo para coordenar segurança e a assinatura desses acordos internacionais”, afirmou.

Na próxima terça-feira (19), Michel Temer fará um discurso durante a abertura da 71ª Assembleia anual das Nações Unidas (ONU). (ANSA)