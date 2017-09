Após convocação, Arthur revela inspiração em Gabriel Jesus e surpresa por bom ano

Uma das principais novidades da lista de convocados para os dois últimos jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, foi a presença do volante Arthur. E o próprio jogador do Grêmio revelou nesta sexta-feira estar surpreso pelo seu bom momento.

Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, o volante de 21 anos falou sobre a emoção de ser convocado para os jogos contra Bolívia e Chile, em outubro. Ele evelou sua principal inspiração na seleção e comentou que não esperava ter uma temporada tão positiva.

“Quando eu soube da notícia, veio uma adrenalina no corpo que foi uma coisa indescritível. Foi um sonho realizado”, afirmou o volante, acrescentando que o pai estava aos prantos quando o atleta ligou para contar a notícia. “Meu maxilar está doendo de tanto sorrir. Foi algo indescritível hoje (sexta).”

Apesar da emoção, Arthur foi sincero ao comentar sobre o que esperava para 2017. “O começo do ano eu estava um pouco desanimado”, disse o volante. “E, sendo sincero, eu não esperava que fosse assim. Se eu tivesse de descrever um ano perfeito antes, não seria assim.”

Embora surpreso com a temporada, o volante garantiu que pretende permanecer na seleção. E ele tem até um jogador para se inspirar. “Eu me espelho no Gabriel Jesus”, contou. “Ele chegou na seleção, como qualquer outro, fez por merecer e está com um pé na Copa do Mundo. Temos que pegar exemplos bons, como o dele, e tentar focar, trabalhar.”

Arthur falou ainda sobre a expectativa de trabalhar com o técnico Tite. “A intensidade é uma peça-chave do Tite, estar focado os 90 minutos. E eu chego na seleção tentando ajudar da melhor maneira possível. Não sei que posição ele pretende me usar, mais atrás ou na frente, mas onde ele pretender eu posso ajudar.”