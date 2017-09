Após bom 1º tempo, Corinthians decepciona e só empata com o Racing

Na arquibancada do Itaquerão, um torcedor exibiu um faixa com os dizeres: “Voltem a jogar como a quarta força”, lembrando o período em que o Corinthians era desacreditado, mas colecionava bons resultados e boas atuações. Nesta quarta-feira, parecia que seria um desses dias, mas o time comandado pelo técnico Fábio Carille decepcionou e deixou sua casa com um amargo empate por 1 a 1 com o Racing, na ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Com o resultado, um 0 a 0 na Argentina, na quarta-feira que vem, dá a vaga ao Racing. E o empate fez com que os corintianos completassem três jogos consecutivos sem vitória, algo inédito na atual temporada.

Toques de bola rápidos, tabelas, dribles e organização tática ditaram o primeiro tempo alvinegro e deu a falsa impressão de que aquele Corinthians, que disparou na tabela do Brasileirão, estava de volta.

Após presenciarem uma rápida, mas bonita festa da torcida, com faixas, bandeiras e foguetórios, para celebrar os 107 anos de fundação do clube, celebrado no último dia 1º, os comandados de Carille conseguiram furar a retranca argentina com um belo gol.

O Racing entrou com cinco defensores e mais um volante de marcação para não deixar o Corinthians jogar. Tática parecida com a que foi usada por Vitória e Atlético-GO, que venceram na arena. Desta vez, o time alvinegro conseguiu colocar mais a bola no chão e soube aproveitar os poucos espaços deixados pelos argentinos.

Rodriguinho tentou e acertou a trave, após cruzamento de Marciel. Logo em seguida, o volante que atuou improvisado na lateral-esquerda fez mais uma linda jogada, para orgulho de quem defende os meninos da base corintiana. O jovem Marciel, de 22 anos, fez fila, deixou dois para trás e cruzou para Maycon, de 20 anos, outro da base, desviar de leve para as redes.

O bom futebol e a vitória com tranquilidade ficou no primeiro tempo. Na etapa final, tudo mudou. O Racing saiu do campo de defesa e viu que dava para conseguir mais do que havia feito.

Os argentinos ficaram mais com a bola no pé e só faltava uma real chance de gol. Ela acabou sendo criada graças a um preciosismo e desatenção. Romero deixou a bola passar para tentar um drible, Lisandro López ficou com a bola e chutou. Cássio rebateu e Triverio apareceu livre para empurrar as redes. Pablo só ficou olhando.

O vencedor deste confronto vai encarar nas quartas de final o ganhador de Libertad-PAR e Santa Fe-COL. No primeiro jogo, os paraguaios ganharam em casa por 1 a 0 e o jogo da volta ocorre nesta quinta, no El Campín, às 21h45.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 1 x 1 RACING

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Marciel (Camacho); Gabriel (Fellipe Bastos), Maycon, Rodriguinho (Giovanni Augusto), Jadson e Romero; Jô. Técnico: Fábio Carille.

RACING – Musso (Gomez); Solari, Vittor, Barbieri, Orban e Soto (Mansilla); Pulpo González, Arévalo Ríos e Zaracho (Meli); Lisandro López e Triverio. Técnico: Diego Cocca.

GOLS – Maycon, aos 29 minutos do primeiro tempo. Triveiro, aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Barbieri, Triverio e Fagner.

ÁRBITRO – Eber Aquino (Paraguai).

RENDA – R$ 1.309.947,50.

PÚBLICO – 25.451 pagantes.

LOCAL – Estádio Itaquerão, em São Paulo (SP).