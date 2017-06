Após boatos, Hamilton desmente que se aposentará da F1

ROMA, 22 JUN (ANSA) – O tricampeão mundial da Fórmula 1 Lewis Hamilton, de 32 anos, desmentiu nesta terça-feira (22), a possibilidade deixar a categoria neste ano. O inglês possui contrato com a Mercedes até o fim de 2018.

Em uma entrevista à revista oficial daFederação Internacional de Automobilismo (FIA), Hamilton deixou em aberto seu futuro na F1, declarando que “estava em suas mãos” a escolha. Contudo, o piloto negou qualquer possibilidade de deixar a categoria.

“Não me lembro de falar sobre me aposentar, não é algo que eu estou pensando no momento”, alegou. Hamilton também abafou os rumores de que trocaria a Mercedes pela Ferrari: “Nem nisso estou pensando no momento. Agora, penso somente em vencer. No momento ,não me imagino em outro lugar, me concentro apenas na luta contra a Ferrari, eu os admiro, são adversários fortes”, comentou.

Na atual temporada, Hamilton é o vice-líder na tabela de pontuação da Fórmula 1. Com 129 pontos, o inglês está atrás somente de Sebastian Vettel, da Ferrari, que possui 141. O inglês repetiu os feitos nos Grandes Prêmios da Espanha e China, ao vencer o Grande Prêmio do Canadá, pelo terceiro ano seguido.

Nos últimos três anos, o ex-companheiro de equipe de Hamilton, Nico Rosberg, foi o grande rival do britânico, mas o alemão se aposentou em 2016, após conquistar o título de pilotos. (ANSA)