Após ameaça terrorista, festival Rock am Ring é retomado

BERLIM, 03 JUN (ANSA) – A Polícia da Alemanha autorizou a reabertura do maior festival de música do país, o Rock am Ring, que havia sido evacuado na última sexta-feira (2) por causa de uma “ameaça terrorista”.

O evento acontece no tradicional autódromo de Nürburgring, em Nürburg, e deve receber cerca de 90 mil pessoas neste sábado (3). Segundo o chefe da Polícia local, Wolfgang Fromm, a suspeita foi deflagrada após um estrangeiro monitorado pelas autoridades por “fatos ligados ao terrorismo” ter tido acesso ao backstage do festival.

Além disso, algumas pessoas usaram passes com outros nomes para entrar nessa área privada. Três indivíduos foram detidos na noite de sexta e liberados na manhã deste sábado, mas continuam sob investigação.

A evacuação do festival ocorreu de forma tranquila e ordenada, mas gerou irritação nos organizadores. “Pagamos o preço pelas omissões dos investigadores no caso Amri”, disse o responsável pelo Rock am Ring, Marek Lieberberg à emissora alemã “NTV”, fazendo referência a Anis Amri, autor do atentado contra um mercado de Natal em Berlim, em dezembro do ano passado.

O evento musical acontece até este domingo (4) e conta com a segurança de aproximadamente 1,2 mil policiais. (ANSA)