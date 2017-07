Após 80 anos, Cinecittà volta para gestão pública

ROMA, 3 JUL (ANSA) – Após 80 anos do seu nascimento, os estúdios Cinecittà voltam para gestão pública. O Istituto Luce-Cinecittà, sociedade de participação completa do Ministério da Economia da Itália, anunciou nesta segunda-feira, dia 3, a aquisição dos famosos estúdios romanos. Com ela, o grupo será responsável agora tanto pelo histórico complexo de cinema quanto pelas suas produções. Até essa compra, a sociedade era dona de apenas um pequeno percentual das ações da “cidade do cinema romana”.

Além disso, a aquisição também marca o pontapé inicial do projeto de desenvolvimento e relançamento do tradicional espaço de cultura, que foi apresentado ao ministro de Bens Culturais do país, Dario Franceschini, e aprovado pelo sócio único dos estúdios, o Ministério da Economia. Entre outros deveres e obrigações, o plano conta com a construção de ao menos dois novos teatros, cada um de 3 mil metros quadrados, a criação do museu do cinema e do audiovisual, o desenvolvimento de uma formação para profissionais do setor e até a inscrição da Cinecittà ao Erasmus, projeto de intercâmbio entre jovens da União Europeia. Segundo o Istituto Luce-Cinecittà, o principal objetivo desta mudança é a criação de um centro audiovisual que se tornará no futuro um ponto de referência e de competência a nível nacional e internacional e que irá gerar uma grande quantidade de novos empregos. (ANSA)