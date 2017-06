Apneia do sono entre os fatores que causaram a morte de Carrie Fisher

Estranhos movimentos da Justiça

Cármen Lúcia trata com reações distintas denúncias contra os colegas Edson Fachin e Gilmar Mendes

A presidente do STF, Cármen Lúcia, trata com reações distintas denúncias contra os colegas Edson Fachin e Gilmar Mendes. E mesmo Dias Tófolli, com a acusação de reforma de apartamento, é ignorado. Juízes batem cabeça e tomam decisões de acordo com conveniências