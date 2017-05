Aplicativo WhatsApp sai do ar para usuários no Brasil

SÃO PAULO, 03 MAI (ANSA) – O aplicativo de mensagens WhatsApp saiu do ar para muitos usuários no Brasil no fim da tarde desta quarta-feira (3), embora ainda não se saiba a causa.

Em São Paulo, por volta de 18h45, o app não funcionava com conexões Wi-Fi nem em redes 3G ou 4G. Também há relatos de problemas em parte da Europa Ocidental, incluindo Alemanha e Itália.

No Brasil, o WhatsApp tem mais de 100 milhões de usuários e é o aplicativo de mensagens mais usado do país. (ANSA)