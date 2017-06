Ao menos 30 pessoas já foram levadas a hospitais após incêndio em Londres

O incêndio que assolou um prédio residencial de 27 andares em Londres na madrugada desta quarta-feira já fez com que ao menos 30 pessoas fossem enviadas a hospitais, de acordo com os bombeiros. Eles informaram que houve vítimas fatais, mas não precisaram um número. A causa do fogo ainda é desconhecida. O incêndio dura mais de 6 horas e ainda há chamas em alguns andares.

O fogo teria começado por volta de 1h da manhã no horário local (21h de Brasília) e se alastrou rapidamente do segundo até o último andar. Mais de 200 bombeiros e 45 caminhões-pipa combatiam o fogo.

Uma vizinha do prédio, Nassima Boutrig, disse que foi acordada pelo barulho das sirenes e se deparou com fumaça dentro de sua casa também. “Nós vimos pessoas gritando. Um monte de gente pedindo ajuda. Os bombeiros só conseguiram agir nos andares mais baixos, pois o fogo subiu e eles não conseguiram contê-lo”, afirmou.

A polícia transformou a Igreja St. Clement, próxima ao edifício, em abrigo para os moradores que conseguiram fugir das chamas. Fonte: Associated Press.