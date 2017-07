Ao estilo Muricy Ramalho, Fábio Carille define Corinthians: ‘Aqui é trabalho’

As mudanças do técnico Fábio Carille fizeram com que o Corinthians crescesse durante a partida e chegasse ao gol da vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, neste domingo, no estádio Itaquerão, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Para o treinador, é errado falar que ele teve sorte nas substituições e para comprovar a sua ideia, lembra uma declaração do ex-treinador Muricy Ramalho.

“Tem um ex-técnico que eu admiro muito, que é o Muricy, que fala que ‘aqui é trabalho’. E aqui é trabalho também. Os jogadores sabem o que fazer quando entram em campo, tem um grupo muito equilibrado. Alterações eram para mudar o jogo mesmo, essa foi a intenção primeiro com o Marquinhos (Gabriel) e depois com o Pedrinho, que tem o um contra um muito forte. As modificações deram resultado, sim”, comemorou o treinador corintiano, em entrevista coletiva.

Para conseguir a vitória, o Corinthians precisou ter muita paciência. O Botafogo apostou na forte retranca e dificultou bastante a vida dos mandantes, mesmo atuando com um time misto – o técnico Jair Ventura decidiu poupar alguns titulares visando a rodada da Copa Libertadores no meio da semana.

Fábio Carille destaca que o time está aprendendo a enfrentar adversários que vão até a arena mais fechados. “Não é a primeira vez que enfrentamos times assim. O São Paulo e o Santos vieram com essa proposta, de jogar em cima do nosso erro. Quando vimos a escalação deles antes do jogo, sabíamos que era isso e que precisaríamos ter paciência”, analisou o treinador.

O elenco corintiano folga nesta segunda-feira e retorna aos treinamentos na manhã de terça. O time volta aos gramados no sábado para enfrentar a Ponte Preta, novamente no estádio Itaquerão, pela 12.ª rodada do Brasileirão.