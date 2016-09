Ao comentar pesquisa, Marta alfineta Haddad e Doria, mas poupa Russomanno

Ao comentar a pesquisa Ibope/TV Globo/Estado divulgada na quarta-feira, 14, a candidata do PMDB à Prefeitura de São Paulo alfinetou os adversários diretos João Doria (PSDB) e Fernando Haddad (PT), apontando o risco que seria eleger alguém sem experiência executiva. Marta, por outro lado, preservou Celso Russomanno (PRB), que só exerceu cargos no Legislativo.

“Fico contente (com o resultado) e um pouco preocupada com o crescimento do Doria. Ninguém elege uma pessoa que não tem nenhuma experiência impunemente. Veja o exemplo do Haddad, do Pitta e da Dilma”, disse a peemedebista após visitar o Mercado Municipal da Lapa e ruas do bairro.

A pesquisa divulgada na quarta-feira aponta empate técnico na segunda colocação entre Marta e Doria, com 20% e 17% respectivamente. Ambos cresceram em relação ao levantamento feito pelo mesmo Instituto em agosto, quando a peemedebista tinha 17% e o tucano registrava 9%. Russomanno segue na liderança com 30%, três pontos a menos que tinha em agosto.

Lula

Marta disse que o indiciamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é uma decepção para os eleitores do petista. “É triste ter um ex-presidente nessa situação. É uma grande decepção para os eleitores dele que acreditaram num Brasil diferente”, disse.

Na opinião da peemedebista, que foi filiada ao PT por 20 anos, o indiciamento de Lula não interfere na campanha em São Paulo.

Marta e Russomanno escolheram o bairro da Lapa para fazer campanha nesta quinta-feira, 15. Por uma diferença de cerca de uma hora, os adversários não se encontraram no Mercado Municipal.