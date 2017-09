Ao atravessar rua em SP, empresário é atropelado e entra para estatística

O empresário Luiz Adolfo Faria, de 74 anos, entrou para as estatísticas da violência do trânsito na capital paulista. Ele foi atropelado quando atravessava a Avenida Pedro Bueno, no Jabaquara, na zona sul, na manhã do último dia 17 de agosto.

Cristiane Borges Faria, de 31 anos, filha do empresário, conta que o pai saía de casa todos os dias às 5h30, pegava um ônibus para o trabalho e voltava depois das 19h. “Nunca tinha acontecido nenhum acidente com ele. É muito assustador que isso tenha ocorrido.”

O empresário foi internado logo após o atropelamento, e a família ficou sem informações. Foi Melquisedec de Branco, de 42 anos, funcionário de Faria, quem ajudou a descobrir o paradeiro da vítima.

Faria foi levado para o Hospital Doutor Arthur Saboya, também na zona sul. A unidade, porém, estava sem equipamento para tomografia e o idoso teve de ser transferido para o Hospital do Campo Limpo.

Branco trabalha há 12 anos como motorista, circulando principalmente pela zona sul, e conta que o trânsito na região piorou nos últimos anos. “Tem muito carro. As ruas não são bem conservadas, e os motoristas usam muito o celular no volante. É uma combinação ruim que deixa o trânsito bastante inseguro”, relata.

A reportagem não conseguiu contato com a família para saber sobre o quadro clínico do atropelado depois daquele dia.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o equipamento do hospital Saboya apresentou defeito na tarde do dia 16, mas a empresa de manutenção foi acionada e ele voltou a funcionar ainda na tarde seguinte. Segundo a pasta, os pacientes que necessitaram do exame de tomografia foram encaminhados de ambulância para o Campo Limpo e depois retornaram para prosseguir com o atendimento. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.