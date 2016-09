Ansiedade atrapalha e Ceará empata com Luverdense, mas volta ao G4 da Série B

O Ceará vive situação delicada na Série B do Campeonato Brasileiro e perdeu mais uma chance de se aproximar dos líderes. Nesta terça-feira, em partida que abriu a 27.ª rodada, o time cearense ficou no empate sem gols com o Luverdense, na Arena Castelão, em Fortaleza, e chegou ao 10.º jogo seguido sem vencer.

Com mais volume de jogo, o time da casa mereceu a vitória, mas não conseguiu superar o goleiro Diogo Silva, principal nome do confronto. Com 40 pontos, o Ceará até dorme na quarta colocação, mas não tem chances de permanecer entre os primeiros até o final da rodada já que outros nove jogos ainda serão disputados e seis times podem ultrapassá-lo, incluindo CRB e Bahia, que se enfrentam no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Com quatro pontos a menos, o Luverdense está no meio da tabela de classificação e vai somando pontos para se afastar da briga contra o rebaixamento. O primeiro time na zona da degola é o Bragantino, com 27. Este foi seu 12.º empate, recordista na competição.

Empurrado pela torcida, o Ceará começou criando as melhores chances da partida, mas demonstrava nervosismo e insegurança para definir as jogadas, resultado do longo jejum de vitórias. Logo nos primeiros minutos, o atacante Bill recebeu um presente do zagueiro Luiz Otávio, que saiu jogando errado, e ficou sozinho contra o goleiro, mas bateu para fora.

O jogo seguiu movimentado e, apesar das duas equipes apresentarem um futebol ofensivo, os goleiros foram os grandes destaques da primeira etapa e evitaram que o placar fosse alterado.

Após o intervalo, o Ceará voltou para o jogo com outra postura. Pressionando, o time da casa encurralou o adversário e criou diversas chances de perigo sem sofrer com contragolpes. Os cearenses dominavam a partida completamente e até chegaram a balançar as redes em duas oportunidades. Primeiro com Bill, em jogada que foi anulada por toque de mão do atacante, e depois com Lelê, em lance invalidado por posição de impedimento.

A pressão cearense seguiu até o final do jogo. Conforme o tempo ia passando, aumentava o nervosismo do time da casa e Diogo Silva seguia se tornando o herói do empate do Luverdense. Nos últimos minutos, Caio Quiroga recebeu dois cartões amarelos e foi expulso, mas a vantagem numérica por menos de cinco minutos não foi suficiente para o Ceará tirar o zero do placar.

O Ceará volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta o Brasil, de Pelotas (RS), no estádio Bento de Freitas, pela 28.ª rodada da Série B. No sábado seguinte, o Luverdense recebe o Tupi, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 x 0 LUVERDENSE

CEARÁ – Lauro; Tiago Cametá (Thallyson), Charles, Douglas Marques e Eduardo; Baraka, Diego Felipe (Rafael Costa), Felipe (Lelê), Wescley e Felipe Menezes; Bill. Técnico: Sérgio Soares.

LUVERDENSE – Diogo Silva; Raul Prata, Luiz Otávio, Everton e Paulinho; Moacir, Ricardo e Sérgio Mota (Caio Quiroga); Rafael Silva (Macena), Hugo e Alfredo (Éder). Técnico: Júnior Rocha.

CARTÕES AMARELOS – Baraka, Felipe Mezes e Bill (Ceará); Everton, Rafael Silva e Eder (Luverdense).

CARTÃO VERMELHO – Caio Quiroga (Luverdense).

ÁRBITRO – Eduardo Campos da Encarnação (AM).

RENDA – R$ 61.877,00.

PÚBLICO – 10.548 pagantes (11.364 no total).

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).