ANSA recebe prêmio do Unicef por cobertura sobre infância

ROMA, 12 JUN (ANSA) – A agência ANSA recebeu nesta segunda-feira (12) o prêmio “Os Nossos Anjos”, concedido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) ao veículo jornalístico italiano que mais se destacou na cobertura de temas ligados à proteção de crianças no mundo.

O anúncio foi feito pelo porta-voz do Unicef na Itália, Andrea Iacomini, que entregará o prêmio ao diretor da ANSA, Luigi Contu, no próximo dia 22 de junho. A honraria também é promovida pela Fundação Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin.

Segundo o órgão da ONU, a agência contribuiu “de maneira determinante com a afirmação de uma cultura do outro que, por meio do conhecimento de fatos longínquos, impõe cotidianamente a tarefa de derrubar o muro de indiferença que frequentemente afasta os cidadãos de tantas histórias ainda invisíveis”.

“ANSA se tornou, dia após dia, um aliado insubstituível na defesa dos direitos intangíveis da infância”, disse o presidente do Unicef na Itália, Giacomo Guerra, acrescentando que a agência presta atenção particular “aos menores, às crianças, àqueles que frequentemente permanecem longe dos refletores, sem direito a qualquer voz, a qualquer direito”. (ANSA)