O volume de emplacamentos de implementos rodoviários apresentou uma queda de 30,85% no acumulado do ano até agosto, para 42.628 unidades. A retração é mais forte no segmento leve, de carroceria sobre chassis, em que as vendas de janeiro a agosto somaram 25.083 unidades, 37,47% a menos do que em igual período de 2015.

Já no segmento pesado, de reboque e semirreboque, foram emplacadas 16.645 unidades, volume 17,15% inferior ao mesmo intervalo do ano passado. Os dados são da Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir).

As exportações foram contabilizadas pela associação até julho, com 24,07% de aumento em relação ao acumulado dos sete primeiros meses de 2015, para 2.191 unidades. Em nota, a Anfir destaca que prossegue com seu programa de internacionalização em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), dando como exemplo um grupo de empresas (Egsa, Facchini, Grimaldi, Librelato, Randon, Rossetti e Triel HT) que, nesta semana, participa de feira de mineração no Peru, a Expomina 2016.

Previsão

Para 2017, a Anfir prevê que pode haver recuperação de até dois dígitos, em torno de 15%, se for confirmada a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) pelo governo, de 1,7%. “O segmento produtor de implementos rodoviários é diretamente ligado às variações de atividade econômica. Uma retomada como essa trará resultados positivos para a indústria”, afirmou o presidente da Anfir, Alcides Braga, por meio de nota.

O dirigente destaca que tal previsão precisa da participação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com aumento da parcela financiada no âmbito do Finame, hoje de 50%, para 80%. “Essa alteração oferecerá ao mercado uma equação de financiamento muito mais convidativa que o cenário atual”, disse Braga.