Anfavea revisa projeção para produção em 2017 de alta de 11,9% para 21,5%

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) informou nesta quinta-feira, 6, ter revisado a sua projeção para produção de veículos em 2017, de alta de 11,9% para 21,5%. Se a estimativa se confirmar, o setor terminará o ano com 2,619 milhões de unidades fabricadas, ante expectativa anterior, divulgada no início do ano, de 2,413 milhões.

A revisão foi estimulada principalmente por números maiores em exportação, com a indústria registrando recorde de unidades exportadas no primeiro semestre de 2017. Com isso, a Anfavea também revisou sua projeção para o mercado externo, de expansão de 7,2% para 35,6%. Com isso, a associação espera agora que 2017 termine com a exportação de 705 mil unidades, ante projeção anterior de 558 mil unidades.

Em relação ao mercado interno, no entanto, a projeção foi mantida em alta de 4%, com a venda de 2,133 milhões de unidades. Para veículos leves, a previsão é de expansão 4% e, para os pesados, de 6,4%.

Apesar da manutenção destes números, o presidente da Anfavea, Antonio Megale, admitiu que as projeções para o mercado interno podem ser alteradas nos próximos meses. Segundo ele, o viés é de alta para veículos leves e de baixa para os pesados.