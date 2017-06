Análise mostra que governo dos EUA pode ficar sem dinheiro em meados de outubro

O governo dos Estados Unidos poderia ficar sem caixa para pagar suas contas já em meados de outubro, a menos que o Congresso eleve o limite de empréstimos federal, segundo nova análise da entidade apartidária Escritório para o Orçamento Congressual (CBO, na sigla em inglês), divulgada nesta quinta-feira.

O Departamento do Tesouro tem lançado mão desde meados de março de medidas para conservar o caixa para continuar a cumprir as obrigações do governo. O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, tem insistido na necessidade de que os congressistas elevem o teto da dívida, sem precondições, antes de saírem para um recesso de cinco semanas em 28 de julho.

O CBO havia estimado em março que o Tesouro ficaria sem dinheiro em algum momento do outono, mas disse que a data exata dependeria da perspectiva orçamentária para este ano. Mas a entidade advertiu que o cronograma e a magnitude das receitas nos próximos meses podem variar bastante em comparação com as projeções do CBO.

Em outro relatório nesta quinta-feira, o CBO afirmou que a arrecadação tributária mais fraca neste ano levou a entidade a projetar um déficit orçamentário maior para 2017. O CBO espera agora que o déficit aumente para US$ 693 bilhões no ano fiscal até 30 de setembro, ou 3,6% do Produto Interno Bruto (PIB), de US$ 587 bilhões, ou 3,2% do PIB, em 2016. Em janeiro, o CBO previu que o déficit no ano atual recuaria para US$ 559 bilhões, ou 2,9% do PIB. Fonte: Dow Jones Newswires.