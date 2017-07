América-MG soma ponto fora contra o Paraná, mas pode deixar o G4 da Série B

O América-MG segue fazendo boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro e conquistou um empate por 1 a 1 fora de casa contra o Paraná, nesta sexta-feira, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, pela 12.ª rodada. O time mineiro chega a seis jogos sem perder, mas tem ameaçada a sua posição no G4 – a zona de acesso.

O Paraná, com 17 pontos, está na oitava colocação e perdeu boa oportunidade de se aproximar da briga pelas quatro primeiras posições. Isso porque o próprio América-MG está em terceiro, agora com 20 pontos. Como outros cinco jogos completam a rodada neste sábado, os mineiros podem deixar o G4. Vila Nova, em quinto com 19, e Internacional, em sétimo com 17, podem ultrapassar o time de Belo Horizonte se vencerem seus compromissos.

O jogo foi movimentado na primeira etapa. Mesmo fora de casa, o América-MG criou as principais chances de gol, mas parava em boa atuação do goleiro Richard. Nos contragolpes, o time da casa também assustava. Com tantas jogadas ofensivas, a partida não poderia ir para o intervalo sem gols e Renan Oliveira tratou de tirar o zero do placar a favor dos mineiros. Aos 43 minutos, após cruzamento para a área, o meia aproveitou passe de cabeça de Messias e completou para as redes.

A resposta do Paraná veio logo no início da etapa final. Aos sete minutos, Renatinho cobrou escanteio e Gabriel Dias se antecipou à defesa para cabecear. A bola ainda bateu na trave antes de entrar no gol. No entanto, a reação do time da casa se complicou aos 23, quando o zagueiro Rayan, que já tinha cartão amarelo, cometeu falta em Luan e foi expulso.

Com um homem a mais, o América-MG pressionou nos minutos finais e só não voltou para Belo Horizonte com a vitória porque Richard fez grandes defesas e segurou o empate. Luan, de cabeça, e Bill, chutando de dentro da área, obrigaram o goleiro a mostrar toda a sua elasticidade para segurar o placar.

As duas equipes voltam a campo nesta terça-feira, às 20h30, pela 13.ª rodada da Série B. O América-MG recebe o Boa, no estádio Independência, em Belo Horizonte, e o Paraná enfrenta o Vila Nova, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 1 x 1 AMÉRICA-MG

PARANÁ – Richard; Júnior, Rayan, Eduardo Brock e Igor; Gabriel Dias, Zezinho, Renatinho e João Pedro (Minho); Robson (Alemão) e Rafhael Lucas (Wallace). Técnico: Cristian de Souza.

AMÉRICA-MG – João Ricardo; Christian Sávio (Norberto), Messias, Rafael Lima e Pará; Ernandes, Zé Ricardo e Renan Oliveira (Mike); Luan, Bill e Hugo Cabral (Ruy). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS – Renan Oliveira, aos 43 minutos do primeiro tempo; Gabriel Dias, aos 7 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Júnior, Zezinho e Robson (Paraná); Ernandes, Zé Ricardo e Hugo Cabral (América-MG).

CARTÃO VERMELHO – Rayan (Paraná).

ÁRBITRO – Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).