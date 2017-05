América-MG sai na frente, mas Goiás busca empate e soma primeiro ponto na Série B

Tidos como dois dos clubes mais fortes da Série B do Campeonato Brasileiro, América-MG e Goiás seguem sem vencer. Os dois se enfrentaram no estádio Independência, em Belo Horizonte, nesta sexta-feira, pela segunda rodada, e ficaram no empate por 1 a 1.

O time mineiro estreou também com um empate – 0 a 0 com o Náutico, em Pernambuco. Já o Goiás perdeu para o Figueirense na primeira partida, por 1 a 0, em Goiânia, e para o Paraná, por 2 a 0, em Curitiba, em jogo adiantado da quarta rodada.

A partida começou movimentada, com os dois goleiros bastante exigidos, mas sem ninguém conseguir balançar as redes. Estreante da noite, o centroavante Bill teve duas chances cara a cara com Marcelo Rangel, mas o camisa 1 do Goiás garantiu a igualdade.

Sob muita chuva, a bola corria pelo gramado do estádio Independência e os dois times apostavam em chutes de longa distância. Mas sem acertar o alvo com frequência até o final da primeira etapa.

Mais presente no campo de ataque, o América-MG só abriu o placar aos nove minutos do segundo tempo. Gerson Magrão deu belo passe para Ruy, que recebeu livre para bater da entrada da área e inaugurar o marcador.

A resposta do Goiás demorou, mas aos 39 minutos Jean Carlos deixou tudo igual. Léo Sena cruzou da direita, o zagueiro Messias tentou cruzar e quase marcou contra, obrigando João Carlos a praticar grande defesa. No rebote, no entanto, o meia que saiu do banco de reservas encheu o pé para empatar.

Os dois times voltam a campo na próxima sexta-feira, pela terceira rodada da Série B. O América-MG visita o Criciúma, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), e o Goiás recebe o Brasil-RS no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 x 1 GOIÁS

AMÉRICA-MG – João Ricardo; Christian Sávio, Messias, Rafael Lima e Ernandes; Gustavo Blanco, Juninho (Zé Ricardo), Gerson Magrão (Marion) e Ruy; Felipe Amorim (Luan) e Bill. Técnico: Enderson Moreira.

GOIÁS – Marcelo Rangel; Tony, David Duarte, Alex Alves e Carlinhos; Willians, Elyeser (Jean Carlos), Léo Sena e Tiago Luis; Carlos Eduardo (Michael) e Léo Gamalho. Técnico: Sérgio Soares.

GOLS – Ruy, aos 9, e Jean Carlos, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Christian Sávio e Gustavo Blanco (América-MG); Elyeser e Michael (Goiás).

ÁRBITRO – Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).