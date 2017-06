América-MG bate o Ceará e vence a primeira em casa na Série B do Brasileiro

No reencontro com o técnico Givanildo Oliveira, o América-MG levou a melhor e venceu a primeira partida como mandante no Campeonato Brasileiro da Série B, nesta terça-feira, ao bater o Ceará por 1 a 0, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela quinta rodada.

Antes desta partida, o time mineiro tinha um empate e uma derrota diante dos seus torcedores. Agora com oito pontos, subiu para a nona colocação e deixou para trás o próprio Ceará, que estacionou nos sete e caiu para o 11.º lugar.

O Ceará quase abriu o placar logo aos quatro minutos, quando Magno Alves exigiu grande defesa de João Ricardo. Depois do susto, o América-MG acordou e foi criando chance atrás de chance. Como Bill não estava em noite inspirada, sobrou para Luan marcar. Aos 36 minutos, Rafael Lima cruzou e o atacante apareceu nas costas da defesa para cabecear no cantinho de Éverson.

O América-MG criou duas oportunidades no começo do segundo tempo, mas em ambas o goleiro Éverson acabou levando a melhor. Aos 11 minutos, Zé Ricardo foi expulso. Com um a mais, o Ceará partiu para cima e viu João Ricardo fazer duas defesas em chutes de Rafael Pereira. Sem conseguir escapar da marcação, o time cearense foi ficando nervoso e Pedro Ken acabou sendo expulso, jogando um balde de água fria na reação.

O América-MG volta a campo nesta sexta-feira contra o Vila Nova, às 20h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. No sábado, o Ceará enfrenta o Brasil-RS, às 16h30, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS). Os dois jogos serão válidos pela sexta rodada.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 x 0 CEARÁ

AMÉRICA-MG – João Ricardo; Norberto, Messias, Rafael Lima e Ernandes; Willian, Zé Ricardo, Gerson Magrão e Ruy (Christian); Luan (Hugo) e Bill (Rafael Jataí). Técnico: Enderson Moreira.

CEARÁ – Éverson; Tiago Cametá, Luiz Otávio, Rafael Pereira e Romário; Raul, Richardson (Alex Amado), Pedro Ken e Felipe Menezes (Elton depois Wallace Pernambucano); Roberto e Magno Alves. Técnico: Givanildo Oliveira.

GOL – Luan, aos 36 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Richardson, Alex Amado e Raul (Ceará).

CARTÕES VERMELHOS – Zé Ricardo (América-MG); Pedro Ken (Ceará).

ÁRBITRO – Leonardo Garcia Cavaleiro (RJ).

RENDA – R$ 181.950,00.

PÚBLICO – 5.913 pagantes.

LOCAL – Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).