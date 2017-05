Allegri descarta especulações e diz que deseja ficar na Juventus

O técnico Massimiliano Allegri tentou encerrar as especulações sobre o seu futuro ao declarar nesta sexta-feira que deseja permanecer à frente da Juventus na próxima temporada, rejeitando rumores de que poderia sair do atual campeão italiano para suceder Arsène Wenger no Arsenal.

“Eu quero ficar. Mas precisamos conversar sobre isso e nos encontrar”, disse Allegri. “Já fiz minha escolha e quando o clube achar que é a hora certa, vamos nos reunir. Mas certamente não faremos isso esta semana. Estamos concentrados em Cardiff (palco da decisão da Liga dos Campeões da Europa)”.

Após conquistar o seu sexto título consecutivo do Campeonato Italiano no último fim de semana, a Juventus se prepara para a final contra o Real Madrid, no País de Gales, em 3 de junho. Antes, neste sábado, o time encerrará a sua participação no torneio nacional com um duelo contra o Bologna, fora de casa.

O contrato de Allegri com a Juventus se encerrará após a próxima temporada. Desde que substituiu Antonio Conte há três anos, o técnico conduziu o time de Turim a faturar três títulos do Campeonato Italiano, três da Copa da Itália, além de tê-lo levado a duas finais da Liga dos Campeões.

“A primeira regra para amanhã (sábado) contra o Bologna é que temos de jogar para vencer. Então vamos nos preparar para a última partida. Vencer em Cardiff seria a coroação de todo o trabalho que fizemos nos últimos três anos”, disse Allegri. “Temos de nos concentrar neste evento mundial, que é comparável ao Super Bowl em termos de cobertura da imprensa”, concluiu.